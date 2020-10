Juwelier in Steenstraat voor derde keer mikpunt criminelen

ARNHEM - Voor de derde keer dit jaar heeft juwelier en bruidsmodezaak Istanbul in de Steenstraat ongewenst bezoek gehad. In de nacht van woensdag op donderdag rond vijf uur is een inbreker via een vernielde ruit in de zaak geweest.

Volgens wijkagent Frank Daeseleer is de inbreker kort binnen geweest en heeft hij geen buit bemachtigd. De man is weggerend in de richting van de Boekhorstenstraat.

Brute overval

De juwelier kwam voor het eerst dit jaar in het nieuws naar aanleiding van een brute overval op klaarlichte dag. Rond het middaguur kwam er een man met een op een vuurwapen lijkend voorwerp de zaak binnen De eigenares van de zaak bond hij vast met tiewraps. Vervolgens graaide de man nep sieraden en juwelen mee.

De eigenares wis zich los te maken en vluchtte haar zaak uit op de hielen gezeten door de vluchtende overvaller. Deze kwam toen hij de winkel verliet in aanraking met winkelend publiek in de Steenstraat, dat hem probeerde tegen te houden. Dat lukte niet.

Camerabeelden

,,We hebben de camerabeelden aan het publiek getoond, maar niemand heeft de man herkend. Er is dus ook niemand aangehouden", zegt Daeseleer.

Drie maanden later, half april, gooide een inbreker een raam in om daarna op zoek te gaan naar buit. De ravage in de winkel was in tegenstelling tot de buit groot.

,,Ook in de nacht van afgelopen woensdag op donderdag kwam de inbreker binnen door een ruit in de slaan. Waarschijnlijk heeft ie niets gestolen. De waardevolle spullen liggen in een kluis. In de vitrines liggen alleen imitatie-sieraden en juwelen", zegt Daeseleer.

De wijkagent zoekt camerabeelden die een beeld geven van de vluchtende inbreker.