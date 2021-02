KAART | Arnhem in top 3 qua winkeldiefstallen, zo zit het in jouw gemeente

Er werden in coronajaar 2020 wel minder winkeldiefstallen gepleegd. De politie noteerde iets meer dan 34 duizend diefstallen uit winkels, tegenover ruim 39 duizend in 2019. Dat is een daling van zo’n twaalf procent, zo blijkt uit recent bijgewerkte cijfers van de politie.

Detailhandel gesloten

Die daling is voor een deel te wijten aan de sluiting van de winkels tijdens de tweede lockdown. Maar ook tijdens de eerste lockdown werd in maart en april toch een flinke dip aan diefstallen uit winkels genoteerd. Veel winkels sloten toen vrijwillig een aantal weken hun deuren.



In juni en juli sloegen winkeldieven vaker toe, maar vanaf augustus krijgt de politie weer consequent minder meldingen binnen dan in 2019. Afgelopen decembermaand vormde daarin een nieuw dieptepunt: het aantal meldingen lag bijna een kwart lager dan vorig jaar.



Het aantal winkeldiefstallen daalde vorig jaar in bijna alle provincies. Alleen in de provincie Utrecht werd een kleine stijging genoteerd. Het hardst daalde het aantal diefstallen in Zeeland, gevolgd door Noord- en Zuid-Holland. Binnen de twintig grootste gemeenten daalde het aantal diefstallen het hardst in Amsterdam, gevolgd door Zaanstad. Alleen in Apeldoorn werden meer diefstallen genoteerd.