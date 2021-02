KAART | Arnhem telt hoogste aantal besmettingen in twee maanden, doden in Gennep en West Betuwe; zes gemeenten in fase ‘zeer ernstig’

Dat betekent dat er omgerekend meer dan 250 besmettingen per 100.000 inwoners zijn. In Arnhem is dat overigens net het geval: daar is het aantal besmettingen ondanks de 38 die er vandaag zijn bijgekomen in de afgelopen zeven dagen nog maar 111 op de 100.000.

In onze regio overleden de afgelopen 24 uur twee patiënten aan corona: een in Gennep en een in West Betuwe. In laatstgenoemde gemeente is dat de zevende in een week tijd, waar het gemiddelde op 1 per week ligt. Hoe het komt dat er in West Betuwe nu ineens zoveel slachtoffers vallen, is niet bekend.