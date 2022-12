Kabinet wil einde maken aan stikstofruzies met Gelderland

Voetbalprogramma Arnhem e.o. VDZ-VVO is de topper in de regio, ook DUNO-Bennekom en SC Veluwezoom-SC Rheden

De publiekstrekker in het amateurvoetbal in de regio Arnhem is zondag het duel tussen VDZ en VVO op sportpark ’t Cranevelt in Arnhem. De topper in de derde klasse B begint om 14.00 uur.

3 december