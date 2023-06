Wie mag het ‘Kunsten­clus­ter’ ArtA ontwerpen?

ARNHEM – 4 architectenbureaus maakten een ontwerpvisie voor ArtA, het beoogde nieuwe gebouw voor Museum Arnhem en Focus Filmtheater Arnhem. Het plan is het ‘Kunstencluster’, dat politiek omstreden is, op te leveren in 2017 of 2018.