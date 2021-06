Kamerbewoners moeten weg uit voormalige dansschool Wensink in Arnhem

Video Karlijn Kistemaker sluit ‘honderd jaar eenzaam­heid’ af met een film. ‘Een héél lange bevalling’

11 juni ARNHEM - Drie jaar terug verruilde het prijswinnende theatergezelschap Kompagnie Kistemaker de stad Amsterdam voor Arnhem. Met grootse plannen. Maar de nieuwe locatievoorstelling haalde de planken niet. Oorzaak: corona. Nu is er een film. Een uur lang, opgenomen in één shot, in de Arnhemse Cobercofabriek. Morgen is de online première, onder de vlag van Oerol.