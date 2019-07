Dat is volgens de gemeente Arnhem de consequentie van het voorbereidingsbesluit waarmee eerder deze maand het opsplitsen van woningen in verhuurbare kamers in deze wijk per direct verboden is verklaard.



Aan dit in het geheim genomen besluit van de gemeenteraad ging de kwestie rond de verbouwing van het pand van Hoetink aan de Emmastraat, aangevochten door achterbuurman Fokke de Jong, vooraf.



Het besluit van de gemeenteraad maakt sowieso elk nieuw initiatief onmogelijk om een huis in het Spijkerkwartier te verkameren.



Uit een nadere uitleg die door de gemeente is verstrekt aan bewoner De Jong en uit een brief die vorige week naar Hoetink is verstuurd, blijkt dat het ook voor lopende projecten in het Spijkerkwartier, zoals dat aan de Emmastraat, gevolgen kan hebben.