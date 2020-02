Kamervragen over kwestie rond bijtgrage hond Tinus in Arnhem

Alleen met pinpas betalen gaat Arnhemmers te ver: 'Pinnen is niet veilig'

16:07 ARNHEM - Contant betalen is op steeds meer plekken in Arnhem niet mogelijk. Ondernemers zijn enthousiast over de trend die cashless heet. Het scheelt hen geld en tijd en is veiliger. Hoewel we in Nederland al dertig jaar pinnen, is de overgang naar pin only zaken voor veel mensen toch een brug te ver.