Kamperen met de eigen poepdoos en douche: ‘Ik hoop dat we snel uit de shit zijn’

Behelpen? Ja, dat is kamperen in coronatijd, met als belangrijkste beperking een afgesloten toiletgebouw, wel. Maar echt vervelend? ,,Nee hoor", zegt Rob van Moorsel op besliste toon. ,,Ik vind het wel wat hebben. Lekker back to basic. Dat zijn we niet meer gewend, maar kan geen kwaad.”



De huisarts in ruste heeft het deze pinksterzondag, samen met vriendin en actief huisarts Annet, helemaal naar zijn zin op camping Warnsborn in de bossen van Arnhem. De zon schijnt, het is gezellig druk, de vogels fluiten en de fietsen lonken voor een nieuw ritje in de omgeving, nu richting Otterlo.



Slapen doen de twee in zijn tot een camper omgebouwde Ford Tourneo Connect. Krap, maar van alle gemakken voorzien. ,,Als je van elkaar houdt, is het allemaal geen probleem", zegt hij met een vette grijns. Annet lacht. Dat zit dus wel goed.