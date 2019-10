Kampioenenparade van de World Living Statues zet stadshart Arnhem op de kop

Uitvinders­fes­ti­val Innovate Arnhem mag zich verheugen in overweldi­gend succes

14:54 ARNHEM Het Innovate Festival in Arnhem is een daverend succes. Meer dan drieduizend bezoekers vermaken zich deze zaterdagmiddag kostelijk in het creatieve broeinest van uitvinders en uitvindingen in de voormalige melkfabriek van Coberco bij de John Frostbrug in Arnhem. De combinatie van Innovate met de Arnhemse Techniekdag pakt uit als een regelrechte voltreffer.