Kanker kostte Bas Wijnen veel, maar leverde ook iets op: ‘Ik ben een leuker mens geworden’

Het virus en ik Eldenaar Peter ontvlucht­te ‘Arnhems beton’ en is nu in Canada specialist coronavi­rus­sen

28 april POINTE-CLAIRE/ELDEN - Peter Tijssen (76) emigreerde in de jaren 60 vanuit Elden naar Canada. Hij werkte er als professor virologie en werd er specialist in coronavirussen. ,,Ik erger me enorm aan vaccinatieweigeraars.”