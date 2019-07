Kans op natuurbranden neemt toe door droogte, brandweer extra alert

NIJMEGEN - Vanwege de hevige droogte deze dagen neemt de kans op een natuurbrand toe. De brandweer in Gelderland gaat daarom vandaag waarschuwen voor een verhoogd risico op natuurbranden en schakelt over op fase twee.

De brandweer kent twee fases. Fase twee houdt het hoogste risico op natuurbranden in, in fase één zijn geen extra maatregelen getroffen. In grote delen van Nederland is de tweede fase woensdag al ingegaan, maar in Gelderland nog niet.

Extra alert

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden duurt het niet lang voordat het ook in Gelderland gebeurt. ,,Alle Veiligheidsregio's in Gelderland gaan vandaag naar de verhoogde staat van paraatheid. We zijn extra alert deze dagen. Waar we normaal met een brandweerwagen zouden uitrukken, zijn dat er nu bijvoorbeeld meerdere”, zegt hij.