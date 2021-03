Kap- en nagelsalon Albert en Michella Kox wél open, maar bijbehorende zonnestudio niet

Eieren gooien in Schuyt­graaf; Politie trekt aan de bel na overlast grote groepen jongeren

4 maart ARNHEM - De politie roept bewoners van de Arnhemse wijk Schuytgraaf op hun kinderen beter in de gaten te houden. Aanleiding is een reeks incidenten met grote groepen jongeren in het stadsdeel, de afgelopen maanden.