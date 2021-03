Kapper knipt haren in Arnhemse kerk om aan grote vraag te voldoen: ‘Unieke ervaring’

Dierking Coiffures heeft vestigingen in Arnhem en Zevenaar. Met de opening van de kapperszaken in het vooruitzicht stroomden de agenda's van beide zaken de afgelopen tijd vol, vertelt Michelle Bax.

Ze is leidinggevende van het Arnhemse filiaal. ,,Omdat ’s avonds langer doorwerken door de avondklok niet mogelijk is, besloten we met een pop-up locatie extra knipmogelijkheid te creëren.”

’t Gulden Hart aan de Arnhemse Bakenbergseweg leek al snel een goede optie. Het gebouw was vroeger een kerk, maar fungeert sinds twee jaar als gezondheidscentrum. ,,De locatie is perfect omdat het op loopafstand van ons Arnhemse filiaal zit. Daarbij is het een prachtige plek. De contouren van het kerkgebouw zijn grotendeels in tact gelaten.”

Mogelijke verlenging

Op de eerste verdieping van het gebouw is een klein hoekje voor de kapsalon ingericht. ,,We hebben spiegels opgehangen en kappersstoelen op anderhalve meter van elkaar geplaatst. Het regelen van bijvoorbeeld wasbakken bleek lastiger. Daardoor zijn kleurbehandelingen niet mogelijk.”

De kappers van Dierking zijn blij weer aan de slag te kunnen. Dat is maar goed, want deze maand is er geen plek meer bij de kapsalon. Volgens Bax is de pop-up salon al een aardig succes. ,,Een aantal klanten heeft al gevraagd zijn of haar afspraak naar de kerk te verplaatsen. Mensen vinden het een unieke ervaring hier geknipt te worden.”

Hoelang de pop-up locatie blijft, weet Bax nog niet. ,,In eerste instantie was het plan twee weken. Maar nu de twee dagen daarna ook helemaal volgeboekt zijn, bestaat de kans dat we het verder verlengen.”