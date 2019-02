Karatetrap uit stand velde veteraan na vermaning op zebra in hartje Arnhem

Totale verwarring rond adressen in Arnhem: ‘De gemeente vroeg of we dakloos zijn’

7:14 ARNHEM - Wat is je adres? Voor de bewoners van culturele enclave Buitenplaats Koningsweg is dat een vraag die moeilijk te beantwoorden is. Het voormalig defensieterrein in het uiterste noorden van Arnhem wordt nu zo’n vijf jaar bewoond, maar naar de juiste adressen is het gissen. Ook voor de bewoners zelf.