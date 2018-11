Karel van Gelre grootste Gelderlander Aller Tijden

Arnhemse moskee krijgt poeder­brief

16:06 ARNHEM - De hulpdiensten zijn vrijdagmiddag rond 14.30 uur naar Moskee Al Fath aan de Van Oldenbarneveldtstraat in Arnhem gegaan vanwege een poederbrief. De envelop, waar een zakje met poeder in zat, werd donderdag al afgeleverd en geopend. Of er schadelijke stoffen in de brief zaten, wordt nog onderzocht.