Karima Azoubay wordt er gek van: ‘Mannen, houd op met sissen, roepen en fluiten’

63 procent van de Arnhemse vrouwen heeft wel eens last van ‘straatintimidatie’. Mannen die roepen, sissen, uitschelden, vieze gebaren maken of een vrouw ongewenst aanraken.



In de auto is Karima Azoubay al meerdere keren achtervolgd. ,,Bij een stoplicht wuiven mannen dat ik achter ze aan moet rijden. Dan sla ik bewust de andere kant op, ook al moet ik daar helemaal niet heen. Onlangs haalde zo’n auto met een versierder me zelfs in, om vervolgens op de rem te trappen. Heel intimiderend.’’