Karin helpt Arnhemmers om nieuwe mensen te leren kennen: 'De behoefte is groot'

”Door persoonlijke omstandigheden had ik een paar jaar geleden behoefte om mijn sociale netwerk uit te breiden. Ik wachtte niet af tot anderen iets zouden regelen en ging zelf aan de slag!” Karin richtte Waalstappers op, een platform waarop je nieuwe mensen kunt leren kennen door samen gezellige activiteiten te organiseren en te bezoeken.

Geven en nemen

“Het idee is dat je geeft en neemt. Als je lid bent van Waalstappers regel je af en toe een activiteit en bezoek je uitjes van andere abonnees.” Voor 24,00 euro per jaar kunnen Arnhemmers zich aanmelden bij het platform. De eerste zes maanden kun je gratis proefabonnee worden. Op de website staan activiteiten en kun je zelf uitjes toevoegen. Zo zijn er borrels, museumbezoeken en filmavonden bij FOCUS. ”Er zitten inmiddels ruim tweehonderd abonnees en twintig vrijwilligers bij Waalstappers”, vertelt Karin trots.

Nieuwe mensen leren kennen

De term Waalstappers slaat niet op lopen, al organiseren leden ook activiteiten als etappewandelingen over de Walk of Wisdom. “Met de naam doelen we op het buiten de deur stappen, eropuit gaan om nieuwe mensen te leren kennen”, legt Karin uit. “Bij de vereniging staat iedereen voor elkaar open en worden nieuwe mensen direct opgenomen in de groep. Er zijn geen clubjes binnen Waalstappers, dat is uniek.”

Lees verder onder de foto >

Volledig scherm Abonnees van Waalstappers wandelen samen een etappe van de Walk of Wisdom. (Foto: Waalstappers)

Niet afhankelijk van leeftijd

Karin stelt dat Waalstappers een divers publiek kent. ”Er komen veel alleenstaanden op de uitjes af, al doen er ook stelletjes mee. De meeste abonnees zijn vijftigplussers, mensen die bijvoorbeeld na hun pensioen vanuit de randstad weer in Arnhem zijn komen wonen. Om meer jongere mensen te trekken zijn we begonnen aan een project. De behoefte om nieuwe mensen te ontmoeten is immers niet afhankelijk van leeftijd.”

Ook buiten Waalstappers afspreken

Karin zegt sinds de oprichting veel positieve reacties te krijgen. “Ik denk dat de eenvoud het zo’n sterk concept maakt. De behoefte is groot en wordt naar mijn idee alleen maar groter, bijvoorbeeld door het vele thuiswerken. De sociale contacten die leden opdoen via Waalstappers gaan verder dan alleen de georganiseerde activiteiten. Ik hoor van veel abonnees dat ze ook daarbuiten met elkaar afspreken. Daar doe ik het voor!” Met deze vereniging kan Karin bovendien haar eigen leegte opvullen. ”Met het oog op mijn pensioen is dat een fijne gedachte.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Arnhem. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!