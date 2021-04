Kater voor Otterlose vriendengroep: 3,5 jaar na ‘babyborrel’ in Arnhem alsnog straf geëist voor matpartij

Dat ze er na de vechtpartij vandoor gingen en halverwege Otterlo uit de taxi stapten, dat is een grote fout geweest. Ze hadden beter ter plekke aan de politie hun kant van het verhaal te vertellen, realiseren ze zich achteraf.



Nu werden zij door de politie van hun bed gelicht – dat valt op in een dorp als Otterlo – en zitten de zes drieënhalf jaar later in de beklaagdenbank. Een zevende vriend kreeg eerder van het Openbaar Ministerie een straf van 1.500 euro opgelegd voor zijn aandeel.