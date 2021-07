Kebabzaak beschoten in Arnhem: vermoeden van conflict in relationele sfeer

Tinderdate blijkt geen 18 maar pas 13: man de cel in voor ontucht met meisjes

9 juli ARNHEM – Een 33-jarige Arnhemmer is vrijdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 16 maanden waarvan de helft voorwaardelijk. De man had tientallen keren seks met een 13-jarig meisje dat hij leerde kennen via Tinder en hij pleegde ontucht met haar 15-jarige vriendinnetje. Hij gaf ze drugs en filmde de seks die hij met ze had.