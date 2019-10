Kees Momma onder de indruk van de Johan Cruijff Arena

Tijdens zijn bezoek werd Kees Momma gevraagd een levensechte tekening van de ArenA te maken. Het gedetailleerd natekenen van gebouwen of objecten is een specialiteit van de Velpenaar. Momma zei graag aan het verzoek gehoor te willen geven.



Kees donderdag in De Wereld Draait Door

Inmiddels is de tekening ook af. Donderdagavond, in het televisieprogramma De Wereld Draait Door, zal Momma het Nederlandse publiek laten zien wat hij ervan heeft gemaakt. Tijdens zijn bezoek stak hij zijn waardering voor de thuishaven van Ajax in ieder geval niet onder stoelen of banken.



,,Dit is fantastisch", zei hij op zijn bekende plechtstatige wijze. ,,Indrukwekkend, adembenemend. Veel mooier dan ik dacht. Ik ging uit van grauw en zakelijk, maar het stadion is juist kunstig en schitterend.”