Kees Rutten (37) volgt Erik Droogh op als directeur van Leisurelands

24 tips over inbraak bij juwelier in Arnhemse Ko­ningstraat

12:39 ARNHEM - De politie heeft 24 tips binnengekregen over de inbraak van de juwelierszaak in de Koningstraat in Arnhem. Dit tips kwamen binnen nadat het televisieprogramma Opsporing Verzocht dinsdagavond aandacht aan de inbraak had besteed.