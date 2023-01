Kerstboomverbrandingen sterven stille dood in Arnhem: ‘Soms breek je nu eenmaal met een traditie’

Marinka en Mark hebben allebei 'de leukste honden­baan': 'We zorgen dat we elkaar niet tegenkomen’

Ze zijn allebei wethouder voor de PvdA. De een sinds een half jaar in Arnhem, de ander al vierenhalf jaar in Renkum. Marinka Mulder en Mark Lauriks zijn ook een stel. Onlangs kochten ze een huis in Arnhem, in zijn stad. Een gesprek over politiek, een druk leven én de liefde: ,,Collega’s zeggen wel eens: ‘Ik heb je vrouw vandaag gezien’. ‘Nou, ik nog niet’, zeg ik dan.”

1 januari