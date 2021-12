Kersttrui voor de hond of muts voor het paard, outfits voor dieren zijn hot deze kerst: ‘Hij heeft een eigen kledingkast’

Seksuele intimida­tie wordt strafbaar in Arnhem

ARNHEM - Seksueel overschrijdend gedrag en intimidatie zijn binnenkort strafbaar in Arnhem. De gemeenteraad stemde unaniem in met het initiatiefvoorstel van SP, D66 en VVD. Arnhem is de eerste stad in Oost-Nederland die sissen naar en het uitschelden en het achternalopen van vrouwen strafbaar stelt.

8:09