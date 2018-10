Kerstverlichting brandt al in de Steenstraat

Maar de dagen worden nu wel rap korter, voegt Van Otterloo er aan toe. Wat extra licht in de avonduren kan geen kwaad. ,,En we laten met de verlichting zien dat we in de Steenstraat de krachten weer hebben gebundeld.’’



De bakker doelt op de oprichting enkele maanden geleden van de Vereniging Ondernemers Spijkerkwartier (VOS), opvolger van de eerder gesneefde Ondernemersvereniging Steenstraat.



,,Toen wij ons twee jaar geleden met een filiaal vestigden in de Steenstraat lag de boel op zijn kont’’, zegt Van Otterloo. ,,Dat stond me niet aan. Samen met enkele andere winkeliers heb ik vervolgens geprobeerd de boel nieuw leven in te blazen. Dat lijkt, met nu al meer dan veertig leden, aardig te lukken. Samen staan we sterker. Dat belang wordt weer ingezien. Wel hebben we de kring wat breder gemaakt. We richten ons nu op alle ondernemers in het Spijkerkwartier.’’