Kersverse vader krijgt contactverbod met moeder en kind na doodsbedreigingen

Reusachtig kunstwerk van Arnhemse Florentijn Hofman geïnstal­leerd in NEMO

16 september AMSTERDAM/ARNHEM - ‘Een handstand’, het 8,5 meter hoge beeldhouwwerk van de Arnhemse kunstenaar Florentijn Hofman, is maandag geïnstalleerd in het NEMO Science Museum in Amsterdam. Het kunstwerk is onderdeel van de nieuwe tentoonstelling ‘Humania.’