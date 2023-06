Keti Koti festival: dit is er in Arnhem allemaal te doen

Bedrijfs­loods voor tweede­hands fitnessap­pa­ra­tuur blijkt verborgen drugslab te zijn: ‘Nooit iets gezien’

Het was een ‘nette meneer’ die de bedrijfshal aan de Doctor Langemeijerweg in Rheden huurde. Hij zou gebruikte fitnessapparatuur verkopen in de hal. Donderdag stuitte de politie in de loods echter op een heus drugslab.