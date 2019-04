Kettingbotsing met auto’s en camper zorgt voor grote vertraging op A12 bij Arnhem

column Bezorgings­staat

12:01 Wat jaartjes terug vierde ik Sinterklaas met de vriendengroep. Op het verlanglijstje van het getrokken lootje stond slechts één cadeau: condooms. Het zadelde me op met een probleem, ik was geen held in condooms kopen. Komt omdat ik last heb van een vaak op hol slaande verbeelding.