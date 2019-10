‘Keurige oplichter’ vraagt in Arnhem en Huissen huis aan huis om geld

De Arnhemse keek de man korte tijd indringend aan. ,,Ik leen je 10 euro omdat ik vertrouwen heb in mensen. Ik hoop niet dat je dat vertrouwen beschaamt.” De 64-jarige vrouw heeft de keurige man met fiets nooit meer terug gezien.



Veel mensen herkennen het verhaal. De smoezen van de man met het ringbaardje en de terugwijkende haargrens zijn niet bijster origineel.



,,Hij vertelde dat hij zich buiten had gesloten en naar zijn werk moest in Nijmegen. Of hij geld kon lenen voor de bus. Omdat het om zo'n gering bedrag ging heb ik hem dat geleend. Hij bedankte mij vriendelijk en zou de volgende dag het geld teruggeven. Niet dus.”

Hij vroeg een tientje om te tanken

Ook in Huissen was de man actief. Afgelopen vrijdagavond iets na elven belde hij aan bij een woning in de wijk Loovelden.



,,Hij vroeg een tientje om te tanken. Hij wilde naar Nijmegen, naar zijn vriendin. Haal je auto maar, heb ik hem gezegd, maar toen verdween hij en heb ik hem niet meer gezien’’, zegt de Huissenaar. Zijn zoon heeft daarop de politie gebeld.



De melding heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de man. Een Arnhemse heeft inmiddels camerabeelden van de man gedeeld. Het heeft nog niet geleid tot de aanhouding van de man.

Niemand meer te vertrouwen