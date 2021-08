Kickboksers keren terug naar Arnhem: maar liefst 27.000 fans welkom in GelreDome

Eigenlijk zou Glory al afgelopen maart in GelreDome terugkeren, maar dat gala werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. Het zou het tweede kickboksevenement in GelreDome worden. In december 2019 werd er voor het eerst gevochten in het Arnhemse stadion tijdens Glory 78. Toen streden de rivalen Badr Hari en Rico Verhoeven tegen elkaar. Hari moest de strijd destijds in de derde ronde staken vanwege een enkelblessure.

Absoluut vuurwerk

,,Om nu samen met het GelreDome weer bijna 30.000 fans te mogen verwelkomen is iets waar we lang naar hebben uitgekeken. Glory 79 belooft absoluut vuurwerk, met gevechten die iedereen in de wereld zal willen zien’’, zegt Scott Rudmann van Glory.

En ook Hérald van de Bunt, directeur van GelreDome, is ervan overtuigd dat het ‘een fantastisch evenement’ wordt.

Rico Verhoeven in gevecht met Badr Hari tijdens een match in GelreDome in december 2019.

Badr of Rico

Wie er gaat vechten op 23 oktober in GelreDome is nog onbekend. De kans dat Badr Hari weer aantreedt, achten fans klein, omdat hij op 4 september op het programma staat tijdens Glory 78 in Rotterdam. Daar vecht hij tegen het Poolse zwaargewicht Arkadiusz Wrzosek. De hoop is gevestigd op Rico Verhoeven.

De organisatie geeft aan pas over een paar weken bekend te maken hoe het programma eruit ziet. Dan wordt ook meer duidelijk over de kaartverkoop en de gezondheids- en veiligheidseisen die nodig zijn tijdens het evenement.

