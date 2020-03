Kijkers reageren geschokt op aflevering Danny op straat over tippelzones Arnhem en Nijmegen

Een ander onderwerp dat uitgebreid aan bod komt in het programma, is de verslaving waar veel vrouwen mee kampen. Een Arnhemse prostituee vertelt dat zij heroïne en cocaïne gebruikt. Afkicken wil ze wel, maar dat is ‘een lastig probleem’.



De meeste reacties worden echter losgemaakt door een prostituee die zonder vergunning werkt in Nijmegen. Ze komt net terug van een klant, en vertelt dat ze geen condoom heeft gebruikt. Op de opmerking van Ghosen dat zij niet weet of haar klant een ziekte heeft of niet, fluistert ze lachend: ‘maar die heeft hij nu wel’.



Ook zij is verslaafd, aan crack en cocaïne. Het gaat zelfs zo ver dat ze niet meer werkt voor het geld, maar voor drugs en eten. ‘Ik werk voor zo'n vijf gram per dag’, aldus de dame.