KikaRow tegen kinderkanker meert aan bij Jason in de Nieuwe Haven in Arnhem

VideoARNHEM - KikaRow t egen kinderkanker is in Arnhem. Roeiers van roei- en zeilvereniging Jason begeleiden de roeiboot met gevolg zondagmiddag op de Nederrijn richting Nieuwe Haven.

KikaRow vaart door heel Nederland met een team roeiers om geld in te zamelen voor het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie in Utrecht. Daar wordt voor het LATER research project onderzoek verricht bij 5.000 overlevenden van kinderkanker.



De studie richt zich op de late effecten van de behandelingen op kinderkanker. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld onvruchtbaarheid, hartschade, botontkalking, extreme vermoeidheid en vervroegde veroudering. Voor het onderzoek is een half miljoen euro nodig.

188.000 euro binnen

De tocht startte in april in Uithoorn. Zaterdag vroeg in de ochtend gaat de ploeg vanaf Arnhem weer verder naar Zutphen. De laatste etappe eindigt op 14 juli bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. ,,Er is inmiddels 188.000 euro binnen gehaald”, vertelt Mark Verwijs van KikaRow Rondje Nederland.

Via de Maas naar Nijmegen

Het afgelopen weekend ging de tocht via de Maas van Venlo naar Nijmegen. ,,Zaterdag was het vijftig kilometer”, vertelt roeier Jorg Santen van de Uithoornse roei- en kanovereniging Michiel de Ruyter, initiatiefnemer van het eerste uur. ,,Dat was een leuke tocht over de maas. We krijgen overal een hartelijke ontvangst, de mensen leven heel erg mee.”

Stroming van de Waal te sterk

De Waal hebben de roeiers niet bevaren. ,,De stroming van de Waal was te sterk, dus we hebben de boot op een trailer vervoerd naar De Bylandt", vertelt Verwijs. Jorg Santen laat zijn handen zien. ,,Het valt mee. Hier een blaar, dat wat eelt. Er zijn mensen die er slechter aan toe zijn.”