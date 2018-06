'Killerclown' in Arnhem schreef mogelijk bedreigende tekst

,,Omdat het het tweede incident binnen een paar dagen was, namen we de melding van afgelopen zondag heel serieus. Daarom hebben we besloten met veel politiemensen en brandweerlieden te gaan zoeken. Ook hebben we een warmtecamera ingezet.’’



De zoektocht heeft niet geleid tot de arrestatie van de man. De politie heeft besloten om regelmatig in de buurt te gaan surveilleren. ,,We zetten er geen grootschalig rechercheteam op, maar als mensen tips hebben of bijvoorbeeld camerabeelden, dan mogen ze zich melden’’, aldus Redder.