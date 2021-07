Kinderen krijgen voor de kinderbijslag

Koek is op bij hockeyster Charlotte Klop: ‘Negen jaar tot het gaatje gegaan’

18 juli Negen jaar lang ging aanvoerster Charlotte Klop voorop in de strijd bij de Arnhemsche HC. De Velpse hockeyclub kende in die jaren hoge pieken en diepe dalen, maar ook een constante factor: ‘Kloppie’ was er altijd bij. Aan die periode komt deze week een eind. Na negen jaar is de koek bij Klop op: het 26-jarige AHC-icoon stopt met hockeyen.