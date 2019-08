Kinderen verliezen dierbare spullen van pas overleden vader door in brand gestoken bus

Droombank­je 2.0: Eerste gezinshuis voor volwasse­nen met een hulpvraag in Arnhem

8:45 ARNHEM/ELST - Volwassenen die net niet in staat zijn volledig zelfstandig te wonen, kunnen sinds kort terecht in het gezinshuis Droombankje 2.0 aan de Boulevard Heuvelink in Arnhem. ,,Voor mensen die een beetje hulp nodig hebben om verder op eigen benen te kunnen staan”, zegt de Arnhemse zanger Lain Barbier, die op vrijwillige basis beheerder is van het eerste gezinshuis voor volwassenen in Arnhem.