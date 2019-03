Kinderjury kiest uitvaart 12-jarige Bekiro als beste Gelderse nieuwsfoto

Oom en vader Anne Faber schrijven boek ‘Anne: kroniek van een zoektocht’

8:00 ARNHEM - De familie van Anne Faber heeft het drama rond de 25-jarige studente, die in september 2017 werd verkracht en vermoord door Michael P., vervat in een boek. Vanaf 16 april ligt ‘Anne: kroniek van een zoektocht’ in de winkels. Geschreven door oom Hans en vader Wim Faber.