Kinderporno en harddrugs gevonden bij huisarts, verdachte moet vrezen voor beroepsverbod

Eigenaar van loods met drugslab in Arnhem verbaasd na sluiting: ‘Dit gaat mij geld kosten’

ARNHEM - De loods in Arnhem waar de politie dinsdag een drugslab oprolde, gaat direct op slot. Burgemeester Ahmed Marcouch stelt dat in een brief aan de eigenaar. Die is verbaasd en niet blij met de sluiting.

30 juni