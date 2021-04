Klachten van bewoners Arnhemse ‘horrorhuizen’ gebundeld: ‘Een rat beet een baby die in de wieg lag te slapen’

Jonge pedojagers verdacht van geweld in Arnhems Sonsbeek­park: OM eist werkstraf­fen

12 april ARNHEM - Tegen twee jonge pedojagers zijn maandag voor de rechtbank in Arnhem werkstraffen geëist van 60 en 40 uur en voorwaardelijke celstraffen van 4 en 2 weken. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de twee 17-jarige jongens uit Arnhem en Velp van geweldpleging in oktober 2020. Een derde verdachte, inmiddels 18 jaar oud, uit Arnhem is vandaag vrijgesproken.