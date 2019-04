Klachtenregen op internet: Had jij ook last van het geluid op Koningsnacht en Koningsdag in Arnhem?

,,Ik merk dat de klachtenregen op internet vandaag de boventoon voert”, zegt René Blom van Stichting Koningsdag. ,,We nemen dit mee in de evaluatie. Misschien ligt het aan de stand van de wind, of aan het feit dat er dit jaar voor het eerst twee podia onder de brug stonden. Ik ben in ieder geval blij dat het alleen bij geluidsoverlast is gebleven en dat verder alles goed is gegaan.”