Klanten Alliander kampen met aansluitingstijden die in ‘slechtste geval’ oplopen tot bijna een jaar

,,Dat 48 weken een behoorlijk aantal is, kan ik helaas niet ontkennen’’, zei Alliander-bestuurder Ingrid Thijssen woensdagochtend bij de presentatie van het jaarverslag over 2018. ,,Daarom maken we bij onze klanten een melding van dit probleem en zeggen wij dat zij zich zo snel mogelijk moeten melden voor een aansluiting.’’



Naast langere aansluitingstijden werden klanten van Alliander vorig jaar geconfronteerd met een hogere gemiddelde uitvalduur van elektriciteit. In 2017 bedroeg die 20,9 minuten, in 2018 30,6 minuten. De kosten voor onderhoud en storingen stegen van 243 naar 283 miljoen euro per jaar.



,,De droge en warme grond zorgden afgelopen zomer voor meer effecten aan onze netten, bijvoorbeeld bij verbindingsstukken van kabels’’, verklaarde Thijssen. Verder vonden er in 2018 vier grote stoomstoringen plaats in Nederland, waarvan één op 19 februari in Arnhem. Het ging om een van de grootste storingen in de regio van de afgelopen jaren.