Klarendal: hoe een krachtwijk toch weer een klachtwijk werd

Ze eisen dat politie en gemeente hard ingrijpen om dreigende verloedering de pas af te snijden. Een reportage uit een volkswijk op het hellende vlak.



Druk pratend zonder gesprekspartner waggelt een iel mannetje in kennelijke staat door de West Peterstraat. De plastic tas in de ene hand en een fles rosé in de andere houden hem in evenwicht. Is hij verslaafd, verward of beide?



Het antwoord is voor Klarendallers niet interessant. Voor hen is het type een te vertrouwd beeld. Ze voelen hun wijk afglijden.