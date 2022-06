Klarendal is uithangbord én zorgenkindje van de stad: ‘Het is niet voor niets de Jordaan van het Oosten’

De eerste keer dat Mona Dierkes (34) zag hoe een buurtbewoonster een varken op straat uitliet , fronste ze nog haar wenkbrauwen. Inmiddels weet ze wel beter: niets is te gek in Klarendal, het hippe Arnhemse volksbuurtje dat altijd nog een stevig rauw randje heeft.

De wijk geldt daarom als uithangbord én zorgenkindje van de gemeente Arnhem. Internationaal vermaarde ontwerpers hebben hun studio’s in het Modekwartier, een volledig opgeknapt deel van Klarendal. Hippe horecazaken als Goed Proeven, Caspar en Sugar Hill trekken publiek uit de hele stad en ver daarbuiten. Maar er is ook een andere kant: de van oorsprong typische arbeiderswijk kent nog altijd de nodige problemen en incidenten.

Alleen al vorige week vonden twee steekpartijen plaats in Klarendal. Welzijnsorganisaties hebben de handen vol aan de problematiek die achter de voordeuren van soms sterk verouderde huizen plaatsvindt. Het is niet voor niets dat de gemeente Arnhem vorig jaar aankondigde miljoenen euro’s te willen investeren in de volkswijk, die de afgelopen jaren sowieso al een metamorfose heeft ondergaan.

Quote Het Spij­kerkwar­tier heeft misschien wat meer prestige, maar Klarendal is veel spannender Mona Dierkes, Buurtbewoner

Make-over

Klarendal is immers ook allang niet meer die probleemwijk van weleer. Al sinds 2004 is Arnhem bezig met een make-over voor de wijk. Veel typische jarendertighuisjes zijn opgeknapt en tegenwoordig erg in trek bij jonge, hoogopgeleide starters. Onder wie Mona Dierkes, die in 2019 haar etage in het Spijkerkwartier verruilde voor een knusse tussenwoning aan de Akkerstraat.

,,En daar heb ik geen moment spijt van gehad”, vertelt ze vanuit haar woonkamer. De kamer staat vol met weelderige planten en designmeubels. In de hoek pronkt een platenspeler, met daarnaast een stapel lp’s van Fleetwood Mac en David Bowie. Kortom: retro, maar hartstikke hip. ,,Ik voel me hier thuis. Aan alles merk je dat deze wijk in ontwikkeling is. Anders dan het Spijkerkwartier. Dat heeft misschien wat meer prestige, maar is voor mijn gevoel wel af. Klarendal is veel spannender.”