Klarendal krijgt eigen tv-serie: 'Allang geen achterstandswijk meer'

Vieze buitenland­se diesel in Arnhem niet welkom, maar bekeuren is lastig

8:12 ARNHEM - Buitenlandse chauffeurs met dieselauto's die niet zijn toegestaan in de milieuzone in en rond het Arnhemse centrum gaan zeker niet vrijuit. Alleen het beboeten, dat is nog een lastige zaak. Dat gebeurt niet of nauwelijks, waardoor buitenlanders vrij spel hebben.