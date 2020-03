Klarendallers binden zélf de strijd aan met onveiligheid en overlast in hun wijk

tips Hoe bescherm je de accu van je e-bike? Denk eens aan de kluis!

13:30 ARNHEM - Het Stationsplein in Arnhem is dé plek waar fietsaccudieven toeslaan. In het afgelopen jaar werden er 21 accu’s gestolen. De fietsenstalling onder Arnhem Centraal heeft maatregelen om het aantal accudiefstallen terug te dringen. Ook andere bedrijven zetten zich in om het de accudief zo lastig mogelijk te maken.