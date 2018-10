Klassieke speelfilms op het witte doek bij Focus Filmtheater Arnhem

Filmhuis Focus in Arnhem gaat deze klassieke hoogtepunten uit de filmgeschiedenis nu toch weer draaien. Tot en met 10 februari is er een programma voor de fijnproever.

Op het programma staan films van de grote regisseurs Jacques Tati ('Mon Oncle', 'Les Vacances de mr. Hulot', 'Jour de Fête', 'Playtime'), Billy Wilder ('Ace in the hole' en 'Double indemnity') Federico Fellini ('Otto e Mezzo'), Andrei Tarkovski ('Stalker') Bernardo Bertolucci ('Novecento'), Ingmar Bergman ('Fanny & Alexander'), Buster Keaton ('The General'), Wim Wenders ('Der Himmel über Berlin'), Elem Klimov ('Kom en zie') en Paul Wegener ('Der Golem').

Restauraties

Van alle films worden digitale restauraties gebruikt. Bij de films worden inleidingen gehouden, er is een boekpresentatie en soms wordt livemuziek gespeeld, onder andere in de vorm van een muzikale ode aan Fellini. 'Novecento' (bekijk hieronder de trailer) wordt twee keer vertoond in de zogeheten director's cut (de langere versie). Charlie Cappetti van Focus, voor wie 'Novecento' zijn lievelingsfilm is, zal de film op 15 december zelf inleiden.