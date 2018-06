Kledingketen Men At Work krijgt uitstel van betaling

Baart voert op dit moment gesprekken met banken en leveranciers van Men At Work. Daarnaast inventariseert hij of er eventuele overnamepartijen zijn voor een doorstart van het bedrijf.

Eerder deze maand kwamen al berichten naar buiten dat Men At Work in financiële problemen verkeert. Zo hielden verschillende vestigingen een opheffingsuitverkoop. Op dit moment is ook de webshop van de modeketen gesloten.

Men At Work heeft in Nederland 27 winkels in Nederland en in drie in België. De surseance geldt niet voor die Belgische filialen, omdat die buiten de houdstermaatschappij vallen waarop de uitspraak betrekking heeft.