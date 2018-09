Kleine groep stakers bij AkzoNobel in Arnhem vanwege pensioentekort

Lotgenoten van levensbe­drei­gen­de ziekte Sepsis delen ervaringen in Velp

11:17 VELP/ARNHEM - Voor mensen die te maken hebben (gehad) met de ernstige ziekte sepsis wordt zaterdag in zalencentrum Parkstaete in Velp een lotgenotendag gehouden. Eén van de sprekers is de 40-jarige Petra Haans uit Krommenie. Bij haar heeft de levensbedreigende aandoening hard toegeslagen.