Kleurrijke protestmars tegen het kappen van bomen trekt door hartje Arnhem

Arnhemmer raakt gewond bij steekpar­tij in Varkens­straat

12:51 ARNHEM - Een 26-jarige inwoner van Arnhem is zondagochtend vroeg gewond geraakt bij een steekpartij in de Varkensstraat in het Arnhemse uitgaansgebied. De politie is op zoek naar twee personen met wie het slachtoffer die ochtend ruzie kreeg, is woensdagmiddag bekend gemaakt.