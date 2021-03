Klimaatactivist Marloes Spaander: ‘We moeten zuinig zijn op wat we hebben’

Het is de reden dat ze de politiek streng toespreekt over de houtgestookte biomassacentrale van Veolia, vlakbij haar woonboot aan de Westervoortsedijk. Dat ze zich in het gevecht voor een schonere lucht hard maakt voor het ophangen van fijnstofmeters in de stad. Dat ze plastic afval liep te rapen op de kust van Mexico, waar ze op haar surfboard de golven van de zee bedwong.



Wanneer werd u écht wakker, als het gaat om klimaatverandering?

,,Dat is tien jaar geleden met het surfen begonnen. Ik zou dat voor het eerst gaan doen in Bali en ik dacht: nu ga ik naar het paradijs. En wat zag ik? Alleen maar plastic. Daarna maakte ik hetzelfde mee in Mexico en in Ecuador. Toen ging ik me in de materie verdiepen. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat de bijen op het randje van uitsterven staan, wat een bedreiging is voor de voedselketen. Toen erachteraan ook nog die biomassacentrale naast mijn deur kwam, waarin hout wordt verbrand met uitstoot van broeikasgas tot gevolg, was mijn interesse voor het klimaat ook gewekt.”