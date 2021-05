Klimaatdemonstranten roepen Shell met actie in Arnhem op ‘te stoppen met het vernietigen van natuur’

Column Onderlangs De nachtegaal van Arn­hem-Zuid heeft de achtervol­ging op Afro Bros ingezet

16 mei De nachtegaal van Arnhem-Zuid staat op YouTube. De vogel die is neergestreken in de struiken pal naast het pad waar ik dagelijks een rondje loop. Ik ontdekte hem in deze volgorde: ik stuitte eerst op een enorme telelens, vervolgens op de man die de telelens vasthield (gehuld in een camouflagepak) en pas veel later, thuis achter de computer, zag ik de nachtegaal zelf. Op het YouTubefilmpje dat de man geschoten had.